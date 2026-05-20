LEGS Aktie
WKN: A0BLUC / ISIN: JP3980300002
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20.05.2026 14:20:00
I Hiked Using Robot Legs in the Grand Canyon. I Didn’t Even Need My Cane
After testing out the Hypershell X Ultra S exoskeleton on a Grand Canyon hike, I learned that this tech is a tool, not a cure for my disability. Here’s what it can do for you.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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