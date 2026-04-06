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06.04.2026 08:20:27
'I jump in the sea to refresh my brain': How remote workers are boosting coastal towns
The rise in remote working means many professionals are choosing to settle in coastal and rural towns.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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