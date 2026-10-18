Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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18.10.2026 11:00:02
I Just Bought More Realty Income (O) Stock. Here’s How Many Shares It Takes to Collect $1,000 a Month.
I recently bought six more shares of Realty Income (NYSE:O). I now own 113 shares of the leading real estate investment trust (REIT). Those new shares will increase the monthly dividend income I'm receiving from the company.
My purchase made me curious what it would take to generate $1,000 of dividend income each month from Realty Income. Here's a look at how many shares it would take to reach that income level and what makes it a top monthly dividend stock to buy for income.
Image source: The Motley Fool.
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