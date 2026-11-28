Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
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28.11.2026 12:45:02
I Looked at Tilray, Canopy Growth, and Green Thumb. Here's the Only One I'd Buy
Cannabis stocks have had a rough 2026, despite major regulatory advancements. The sector has fractured into distinct business models, best represented by three major players: Canadian pioneer Canopy Growth (NASDAQ:CGC), diversified consumer-goods hybrid Tilray Brands (NASDAQ:TLRY), and U.S. multistate operator (MSO) Green Thumb Industries (OTC:GTBIF).
All three stocks have endured brutal share-price declines throughout 2026 amid tangled federal rescheduling battles in the U.S., but a closer look at their fundamentals reveals one clear front-runner. Let's take a look at the current state of all three companies.
Image source: Getty Images.
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Aktien in diesem Artikel
|Canopy Growth Corp
|0,42
|1,89%
|Tilray Brands (ex Aphria)
|1,73
|2,73%
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