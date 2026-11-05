Brookfield Incorporacoes Aktie
WKN DE: A0LCP7 / ISIN: BRBISAACNOR8
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05.11.2026 14:45:02
I Love Brookfield Renewable for 1 Reason, and It’s Not the Dividend
Plenty of investors own Brookfield Renewable (NYSE:BEPC)(NYSE:BEP) for the dividend. With a 5% yield and 17 years of delivering at least 5% annual dividend growth, it's a high-quality income stock.
However, Brookfield's dividend isn't the main thing I like about the renewable energy stock. What I love about Brookfield is its high-powered growth rate, which significantly enhances its total return potential.
Image source: The Motley Fool.
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