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27.07.2026 06:31:29
I Love Lund Registered B: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
I Love Lund Registered B hat am 24.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 SEK. Im Vorjahresviertel hatte I Love Lund Registered B 0,490 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.at
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