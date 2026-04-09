ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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09.04.2026 18:36:38
I.M.F. Says Iran War Will Drag Global Growth Lower
Kristalina Georgieva, the head of the International Monetary Fund, said the war in the Middle East could lead to another bout of inflation and higher interest rates.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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