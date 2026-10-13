Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
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13.10.2026 04:00:07
I.M.F. Warns Mideast War Will Widen Gap Between Rich and Poor Countries
Persistent conflicts, high energy costs and technological upheavals will slow global growth and raise prices, the organization forecast.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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