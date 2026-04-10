I-MAB (spons ADRs) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

I-MAB (spons ADRs) stellte am 07.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,480 USD. Im Vorjahr waren -0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at