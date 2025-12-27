Switc a Aktie
WKN DE: A2DYD7 / ISIN: US87105L1044
|
27.12.2025 13:00:00
I make more than my wife. Can she claim Social Security at 62 and later switch to spousal benefits?
“I delayed collecting my benefits until this year, when I turned 70.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!