i-mobile: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

i-mobile hat am 11.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,30 JPY, nach 5,93 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat i-mobile im vergangenen Quartal 2,38 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte i-mobile 2,25 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at