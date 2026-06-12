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12.06.2026 06:31:29
i-mobile: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
i-mobile hat am 11.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,30 JPY, nach 5,93 JPY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat i-mobile im vergangenen Quartal 2,38 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte i-mobile 2,25 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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