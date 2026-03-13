|
i-mobile präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
i-mobile hat am 12.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 35,42 JPY. Im Vorjahresviertel hatte i-mobile 31,89 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 44,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,68 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 11,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
