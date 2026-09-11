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11.09.2026 06:31:28
i-mobile stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
i-mobile hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,16 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,900 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,94 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 51,64 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei i-mobile ein Gewinn pro Aktie von 51,40 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 22,15 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 21,53 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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