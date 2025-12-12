|
i-mobile: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
i-mobile äußerte sich am 11.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,76 JPY, nach 12,51 JPY im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 129,70 Prozent auf 10,15 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
