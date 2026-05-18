I-ne informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

I-ne lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 56,40 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 77,61 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 14,61 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,70 Milliarden JPY umgesetzt.

I-ne hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 119,64 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 167,04 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 45,01 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 48,98 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at