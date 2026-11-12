I-ne legte Quartalsergebnis vor

I-ne lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 6,50 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte I-ne 10,43 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat I-ne mit einem Umsatz von insgesamt 16,01 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 32,90 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at