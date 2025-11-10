I-ne stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

I-ne präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 10,43 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei I-ne noch ein Gewinn pro Aktie von 19,27 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 12,04 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 9,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at