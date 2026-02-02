I-NET: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

I-NET hat am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 26,02 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 28,51 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 10,42 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 6,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at