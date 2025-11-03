I-NET zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

I-NET hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 36,20 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 60,25 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 10,55 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,95 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at