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22.05.2026 06:31:29
I-ON Communications hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
I-ON Communications hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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