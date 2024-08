I-ON Communications hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

I-ON Communications hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.08.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2024 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,02 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at