BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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14.08.2026 14:00:00
I Own 5 of the Same Stocks as Bill Ackman. Here's What That Tells Me
In this video, I will cover Bill Ackman's Pershing Square portfolio, the stocks he has been buying, and explain what the overlap with my own holdings means for how I think about my positions. Watch the short video to learn more, consider subscribing, and click the special offer link below.*Stock prices used were from the trading day of Aug. 13, 2026. The video was published on Aug. 13, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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