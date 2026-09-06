Fit Aktie
WKN DE: A2DULY / ISIN: JP3802980007
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06.09.2026 11:52:00
I Own Both Oracle and NuScale for Different Reasons. Here's How They Fit Together.
The four largest hyperscalers, Amazon, Alphabet, Microsoft, and Meta Platforms, will spend $725 billion in capital expenditures this year. UBS projects that over the three years from 2026 to 2028, hyperscalers could spend as much as $4.1 trillion on AI infrastructure.Oracle (NYSE: ORCL) and NuScale Power (NYSE: SMR) are two stocks I own that play different roles in the AI build-out. Compute and power are both valuable, scarce resources in this evolving AI world, and Oracle and NuScale Power could both benefit. Here's what investors need to know.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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