I P Rings: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

I P Rings präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,24 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,760 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,63 Prozent auf 837,4 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 792,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at