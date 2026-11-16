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16.11.2026 06:31:29
I P Rings: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
I P Rings hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 1,03 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte I P Rings 0,240 INR je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,29 Prozent auf 1,06 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 837,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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