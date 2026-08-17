i-plug,Inc Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

i-plug,Inc Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 66,00 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -45,650 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,16 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 15,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at