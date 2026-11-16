i-plug,Inc Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

i-plug,Inc Registered hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 45,62 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 28,29 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,53 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,38 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at