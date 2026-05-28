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28.05.2026 06:31:29
i Power Solutions India hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
i Power Solutions India hat am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,24 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,980 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1,790 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -1,390 INR je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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