Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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27.07.2026 11:33:00
I Predicted Netflix Would Soar After July 16. The Stock Is Down 6% Instead. Here's Whether I'm Still a Buyer.
As a Netflix (NASDAQ: NFLX) shareholder for the last 24 years -- yes, two dozen years this October -- I'll be the first to concede that the value of my stake in the leading premium video streaming platform has withered lately. The shares are down more than 40% over the past year, cut nearly in half from the all-time high it notched in June of last year.I was hoping that its second-quarter results earlier this month would reverse the bearish narrative. I was wrong. The stock went on to plummet 9% in the two trading days following its July 16 financial update. Despite inching higher over three of the four subsequent trading days, Netflix investors are still down 6% since its earnings report. My financial position in holding has weakened, but the same can't be said about my conviction.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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22.07.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
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21.07.26
|Jim Cramer hält Netflix nach dem Kursrutsch für attraktiv bewertet (finanzen.at)
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21.07.26
|SpaceX, Netflix, ASML, BASF, TSMC, SK Hynix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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21.07.26
|SpaceX, Netflix, ASML, BASF, TSMC, SK Hynix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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20.07.26
|Nach Kurseinbruch der Netflix-Aktie - Optimisten sehen Chance (finanzen.at)
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20.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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17.07.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
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17.07.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|61,93
|0,42%