Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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27.07.2026 11:33:00

I Predicted Netflix Would Soar After July 16. The Stock Is Down 6% Instead. Here's Whether I'm Still a Buyer.

As a Netflix (NASDAQ: NFLX) shareholder for the last 24 years -- yes, two dozen years this October -- I'll be the first to concede that the value of my stake in the leading premium video streaming platform has withered lately. The shares are down more than 40% over the past year, cut nearly in half from the all-time high it notched in June of last year.I was hoping that its second-quarter results earlier this month would reverse the bearish narrative. I was wrong. The stock went on to plummet 9% in the two trading days following its July 16 financial update. Despite inching higher over three of the four subsequent trading days, Netflix investors are still down 6% since its earnings report. My financial position in holding has weakened, but the same can't be said about my conviction.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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20.07.26 Netflix Kaufen DZ BANK
17.07.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Netflix Outperform Bernstein Research
09.07.26 Netflix Outperform Bernstein Research
09.07.26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
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Netflix Inc. 61,93 0,42% Netflix Inc.

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