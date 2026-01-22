Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

22.01.2026 22:45:00

I Predicted Palantir Stock Would Fall in 2025. Here's Why I Was Wrong (And Still Right)

In December 2024, I made a bold prediction that Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) stock would fall in 2025. That prediction turned out to be incredibly inaccurate, as the stock tore off a 135% gain in 2025. If you followed my advice and sold, I'm sorry. However, the reality is that my investment thesis still isn't wrong -- Palantir's stock is still incredibly expensive.However, I underestimated one fact about Palantir's stock, and it's one that investors shouldn't ignore.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
