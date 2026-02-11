Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
11.02.2026 11:44:00
I Predicted Tesla Would Be Unprofitable. I Was Dead Wrong. Here's How Elon Musk Surprised Me.
Back in December, I crunched some numbers and predicted that Elon Musk would be forced to admit that his flagship company, Tesla (NASDAQ: TSLA), was already unprofitable in fourth-quarter 2025. The evidence seemed compelling, and the math looked bleak.As everyone now knows, of course, I was dead wrong.True, Tesla did post its first-ever year-over-year revenue decline, and generally accepted accounting principles (GAAP) net income was down 61%, but even an $840 million profit is still a profit. That's because of a couple of key surprises Musk had up his sleeve. Here's how Tesla beat my prediction...for now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
