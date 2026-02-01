The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
|
01.02.2026 11:35:00
I Predicted That Carnival Stock Would Beat the Market in 2025. Can It Repeat in 2026?
Carnival Corp. (NYSE: CCL) stock beat the S&P 500 last year, although not by a wide margin; 23% to 18%. I anticipated this market beat for a number of reasons. The company had a lot to gain from shrinking interest rates, it had been reporting record sales, profits were increasing, and the stock price was low.Although the stock did come out on top of the market, investors have still been cautious with it. The company still has high debt, and it isn't clear that it can continue to sustain record demand. With that in mind, can Carnival beat the market again this year?Image source: Carnival.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Carnival plc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Carnival plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Carnival plc
|25,01
|-2,50%
