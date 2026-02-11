PepsiCo Aktie
I Predicted That PepsiCo's Dividend Yield Peaked at 4.4% Because the Dividend King Stock Was Too Cheap to Ignore. Here's Why Pepsi Is Already Up 19% in 2026 and Could Still Be a Buy Now.
Let's take a step back to May 2025.PepsiCo (NASDAQ: PEP) is hovering near a four-year low amid stagnant sales growth and weak consumer spending. Pepsi, which owns a variety of carbonated, juice, coffee, tea, and energy drink brands, as well as Frito-Lay and Quaker Oats, isn't exactly well positioned to evolve with an increasingly health-conscious consumer base.Seemingly, everything was going wrong for Pepsi, and declines in its stock price, paired with over 50 years of dividend increases, pushed its yield up to 4.4%. I predicted the sell-off had gone too far and that investors were underestimating Pepsi's brand portfolio and its willingness to diversify into healthier options and mini meals.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
