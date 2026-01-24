:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
24.01.2026 16:35:00
I Predicted TSMC Would Be a Must-Own Stock in 2025. I Still Think It's a Fantastic Buy in 2026
In January 2025, I predicted that Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) would rocket higher throughout the year. That prediction ended up being dead-on, as the stock soared nearly 54% higher throughout 2025. That's an impressive one-year return for the computer chip manufacturer and it would cause some investors to hesitate on the stock, thinking it has already had its run. But I'm not ready to give up on TSMC's stock yet.Almost everything that I discussed in that article in early 2025 is still relevant today, and even if you missed out on 2025's run, I think that TSMC is well-positioned to deliver similar results in 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Akt
Analysen zu :be AG Inhaber-Akt
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.