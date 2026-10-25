Palantir Aktie

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WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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25.10.2026 17:43:00

I Said Palantir Stock Would Top $220 This Year. Here's What It Has to Prove on Nov. 2.

Back in August, I made a bullish prediction about Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR): I said the artificial intelligence (AI) software company would reach $220 per share before the end of 2026, driven by its outstanding revenue growth and increasing demand from commercial customers.

I'm sticking with that prediction. But Palantir has some work to do.

On Friday, shares were trading in the $190 to $198 range, leaving the stock roughly 11% to 16% below my target. And with Palantir scheduled to report third-quarter earnings on Nov. 2, investors are about to get a much better idea of whether my prediction will come true.

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