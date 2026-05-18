Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
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18.05.2026 18:48:03
'I sold it for over £1k': Swatch launch sparks 'chaotic' scenes
Some shoppers have been trying to resell a new line of watches priced at £335 each for up to £16,000.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Nachrichten zu Swatch (I)
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18.05.26
|Tear gas and fist fights overshadow Swatch and Audemars Piguet’s ‘Royal Pop’ launch (Financial Times)
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16.05.26
|Swatch: Chaos um Kollektion Royal Pop mit Audemars Piguet (Spiegel Online)
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13.05.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
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13.05.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SPI am Mittag steigen (finanzen.at)
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13.05.26
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12.05.26
|Hayek family defeats activist investor’s latest push to join Swatch board (Financial Times)
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11.05.26
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11.05.26
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Analysen zu Swatch (I)
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Der heimische Markt zeigte sich am Montag ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex bewegte sich aufwärts. Die US-Indizes wiesen gemischte Tendenzen auf. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.