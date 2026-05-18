Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
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18.05.2026 18:48:03
'I sold it for over £1k': Swatch launch sparks 'chaotic' scenes
Some shoppers have been trying to resell a new line of watches priced at £335 each for up to £16,000.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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16.05.26
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