Swatch Aktie

Swatch für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151

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18.05.2026 18:48:03

'I sold it for over £1k': Swatch launch sparks 'chaotic' scenes

Some shoppers have been trying to resell a new line of watches priced at £335 each for up to £16,000.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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