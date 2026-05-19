People Aktie

People für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089

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19.05.2026 10:46:51

'I sold it for over £1k': Why people want new Swatch

The launch of an exclusive pocket watch has sparked a frenzy that forced stores worldwide to close and in some cases saw police officers and security deal with huge unruly crowds.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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