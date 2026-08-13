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WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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13.08.2026 11:04:01
I spent 18 months testing the best video doorbells - here are my favourites
Whether you want to improve your home’s security or simply know who’s at the door, the latest generation of smart doorbells will help put your mind at ease• The best robot vacuums, testedDoorbells have evolved. Today, they watch us as we approach, let the people inside the home know we’re coming sooner than our finger can hit the button, and give them a good look at our faces before they open the door. They’re essentially security cameras with a chime function.If you haven’t already installed one of these handy tools, there’s a huge array available. Choosing the best video doorbell can be a bewildering task, with various factors to consider, including how much of your doorstep you want to see and whether you’re prepared to pay for a subscription. To help make the decision a little bit easier, I tested 11 popular video doorbells to find the best. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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