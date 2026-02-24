Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
|
24.02.2026 20:13:00
I Still Like Nu Holdings Stock, But Right Now, I Like This Alternative Even Better
There's no denying it. Nu Holdings (NYSE: NU) has been an incredibly rewarding stock of late. Shares of the online-only bank serving consumers in Brazil, Mexico, and Colombia spiked in value by 60% last year, adding to 2024's gain of 25%. It's still going strong, too.And that's the problem. While you should be willing to pay a premium for a quality stock, that doesn't necessarily mean you have to, particularly when there's a similar alternative available at a more attractive price.For me right now, that alternative is U.S.-chartered online bank SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nu Holdings
|
24.02.26
|Ausblick: Nu verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Nu stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: Nu veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Nu legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)