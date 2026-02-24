Nu Holdings Aktie

Nu Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034

24.02.2026 20:13:00

I Still Like Nu Holdings Stock, But Right Now, I Like This Alternative Even Better

There's no denying it. Nu Holdings (NYSE: NU) has been an incredibly rewarding stock of late. Shares of the online-only bank serving consumers in Brazil, Mexico, and Colombia spiked in value by 60% last year, adding to 2024's gain of 25%. It's still going strong, too.And that's the problem. While you should be willing to pay a premium for a quality stock, that doesn't necessarily mean you have to, particularly when there's a similar alternative available at a more attractive price.For me right now, that alternative is U.S.-chartered online bank SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
