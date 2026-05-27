Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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27.05.2026 04:00:00
I Still Like the Stock, but This Definitely Isn't Warren Buffett's Berkshire Hathaway Anymore
Greg Abel's first quarter as Berkshire Hathaway's (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) CEO is officially in the books. And things certainly seem at least a little bit different than how they were when Warren Buffett was at the helm.With the exception of its expanded stake in Alphabet, which is now the conglomerate's fifth-largest holding, and a cut to its investment in Chevron, there wasn't much change in the company's top 10 equity positions -- which make up roughly 80% of the portfolio's value at recent prices.There are still some big takeaways to glean from the seemingly small changes Abel made in Q1, however, that could make a meaningful impact on this ticker's long-term performance. Here are the three most important ones I see.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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