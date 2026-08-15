I survived two years as prime minister in a hit new game - then my cabinet deserted me

Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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16.08.2026 01:45:44
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Mobile game No 10: Full Confidence recently ranked above Minecraft on the UK App Store paid games chartWeiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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