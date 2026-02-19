i-Tail gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

i-Tail lud am 18.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,26 THB. Im Vorjahresquartal hatte i-Tail ebenfalls ein EPS von 0,260 THB je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat i-Tail im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,78 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 4,70 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,285 THB gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 4,85 Milliarden THB gesehen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,990 THB eingefahren. Im Vorjahr waren 1,20 THB je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat i-Tail 18,22 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,79 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 17,73 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,01 THB gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 18,48 Milliarden THB geschätzt.

Redaktion finanzen.at