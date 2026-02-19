i-Tail hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

i-Tail hat am 18.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,26 THB vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei i-Tail ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,260 THB in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 4,78 Milliarden THB – das entspricht einem Zuwachs von 1,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,70 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,990 THB ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,20 THB erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat i-Tail in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,22 Milliarden THB im Vergleich zu 17,73 Milliarden THB im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at