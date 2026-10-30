i-Tail legte Quartalsergebnis vor

i-Tail präsentierte in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,25 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte i-Tail 0,270 THB je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat i-Tail im vergangenen Quartal 5,18 Milliarden THB verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte i-Tail 4,72 Milliarden THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.at