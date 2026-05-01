i-Tail mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

i-Tail hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,230 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat i-Tail im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,17 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 4,25 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at