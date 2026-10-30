i-Tail stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

i-Tail präsentierte am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

i-Tail hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,270 THB je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat i-Tail in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,18 Milliarden THB im Vergleich zu 4,72 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,270 THB geschätzt. Der Umsatz war auf 5,37 Milliarden THB geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at