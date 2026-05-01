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01.05.2026 06:31:29
i-Tail stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
i-Tail hat am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,230 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat i-Tail mit einem Umsatz von insgesamt 5,17 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,25 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 21,77 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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