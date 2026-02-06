I-Tech Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

I-Tech Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 1,20 SEK je Aktie in den Büchern standen.

I-Tech Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 38,7 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 33,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,80 SEK für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,30 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat I-Tech Registered im vergangenen Geschäftsjahr 168,12 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte I-Tech Registered 179,45 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at