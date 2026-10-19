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19.10.2026 06:31:29
I-Tech Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
I-Tech Registered präsentierte in der am 16.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es stand ein EPS von 1,00 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei I-Tech Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,800 SEK in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 48,8 Millionen SEK gegenüber 41,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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